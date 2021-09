Numerose le persone evacuate dalle autorità locali per precauzione questa mattina

Erunzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola La Palma, alle Canarie. Lo riporta l'emittente tv spagnola Tve diffondendo immagini dell'eruzione. Numerose le persone evacuate dalle autorità locali per precauzione questa mattina. All'inizio del fine settimana sono state registrate diverse scosse terremoto in tutta l'isola. Finora non sono stati segnalati danni o feriti.