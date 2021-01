Roma, 16 gen. (Adnkronos)

Arriva l'App Esa Kids disponibile per il download su dispositivi iOS e Android. L'Agenzia Spaziale Europea ha appena rilasciato l'app Esa Kids che offre "una serie di giochi realizzati per far conoscere ai bambini lo spazio divertendosi". L'Esa sottolinea che l'app è "semplice ma coinvolgente ed è adatta a diverse fasce d'età e disponibile in 14 lingue".

Con l'app si può esplorare lo spazio con l'omino verde Paxi grazie a giochi di colori, di abbinamento e di memoria. Si possono sfidare i pionieri più anziani con missioni particolari per costruire veicoli spaziali, atterrare su pianeti e lune e per ripulire i detriti spaziali.

"Riunisci tutta la famiglia per un giro di curiosità sullo spazio" esorta l'Esa che avverte: "Se preferisci giocare su un computer, nessun problema. Cerca i video-giochi sul sito web di Esa Kids. E preparati ad esplorare il Sistema Solare con Paxi".