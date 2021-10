Spazio, il super telescopio James Webb scalda i motori

Sarà il telescopio più grande e potente mai lanciato nello spazio il 'James Webb' che si appresta a partire per la sua missione con lancio previsto a dicembre prossimo. Webb - che ha iniziato i primi passi nel 2007 - seguirà le orme del 'vecchio' telescopio spaziale Hubble mandato in orbita dalla Nasa e dall'Esa nel lontano 1990 e ancora operativo. Webb sarà il prossimo grande osservatorio scientifico nello spazio, "progettato per rispondere alle questioni rimaste irrisolte sull'Universo e per effettuare scoperte rivoluzionarie in tutti i campi dell’astronomia" sottolinea l'Agenzia Spaziale Europea.

Il telescopio James Webb sarà lanciato su un razzo Ariane 5 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese e, oltre ai servizi di lancio, l'Esa contribuisce alla missione con due dei quattro strumenti scientifici e fornisce personale per supportarne le operazioni. La missione Webb è il frutto di una partnership internazionale tra la Nasa, l'Esa e la Canadian Space Agency (Csa).

Che aspetto aveva l'universo all'inizio? Quando si sono formate le prime stelle e galassie? Cosa possiamo imparare su elementi misteriosi come la materia oscura e l'energia oscura? La Terra è unica? Quando inizierà il suo lavoro a 1,5 milioni di distanza da noi, James Webb cercherà di rispondere anche a queste storiche domande.

Cercherà di capire se siamo soli nell'Universo, il suo prezioso specchio d'oro

E per fare in modo che Webb sia in grado di vedere con il massimo dei dettagli oggetti che emettono solo una luce fioca, è stato dotato del più grande specchio mai lanciato nello spazio . "Questo specchio ha un diametro di 6,6 metri, ed è così grande che è composto da 18 sezioni più piccole che si incastrano secondo un disegno a nido d'ape" ricorda l'Agenzia Spaziale Europea che al nuovo super telescopio spaziale ha dedicato anche una sezione per i bambini su Esa Kids. Lo specchio principale del telescopio Webb è rivestito d'oro perché questo materiale riflette molto bene i raggi infrarossi. Il lancio di 'James Webb' sarà seguito in diretta dal centro spaziale di Kourou, base di lancio di Webb, e dalla sede delle operazioni di delle missioni Webb dello Space Telescope Science Institute di Baltimora. A seguire il lancio saranno anche il centro europeo Estec, l'hub tecnico e test center dell'Esa a Noordwijk, nei Paesi Bassi, la sede centrale dell'Agenzia spaziale canadese a Saint-Hubert, a Quebec in Canada.

Molti gli eventi che Esa, Nasa e Csa stanno preparando in vista del lancio del nuovo telescopio spaziale James Webb. E già domani la Nasa ed i suoi partner terranno un briefing alle 15.00 Cest per iniziare a far conoscere questa straordinaria macchina spaziale per la scienza.