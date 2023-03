Italia, Somalia. Una relazione speciale

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha incontrato stamane il presidente della Repubblica di Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, ed il suo omologo Mohamed Nur Abulkadir. Un amichevole colloquio, si legge in una nota, durante il quale sono stati affrontati temi di comune interesse quali il supporto e il sostegno alle Forze Armate somale per la lotta al terrorismo, alla pirateria e per aumentare la sicurezza del Paese. In tale incontro il ministro della Difesa ha condiviso con il Presidente della ...