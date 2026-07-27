Spese difesa e utilizzo del Fondo SAFE: Question Time del Ministro Giorgetti

L’aumento della spesa per la difesa, in linea con gli impegni assunti dal Governo anche al in occasione del recente vertice NATO di Ankara e l'eventuale utilizzo dello strumento europeo SAFE sono stati al centro del Question Time alla Camera dei Deputati, attraverso una serie di interrogazioni rivolte al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Il Ministro ha sottolineato che ogni decisione relativa all’incremento degli investimenti nel comparto della difesa e all’eventuale ricorso ai fondi SAFE sarà rimessa alle valutazioni del Parlamento, anche attraverso il possibile ricorso a uno scostamento di bilancio. Ha inoltre escluso che il rafforzamento della spesa militare debba tradursi in tagli ad altri settori, evidenziando come il SAFE offra condizioni di finanziamento particolarmente vantaggiose, pur prevedendo specifici vincoli procedurali e di coordinamento a livello europeo. il Ministro ha infine richiamato la possibilità di ricorrere alla clausola di salvaguardia nazionale (NEC – National Escape Clause), che consentirebbe maggiori margini di flessibilità di bilancio per sostenere spese aggiuntive in ambito di difesa e di energia.

L’interrogazione e la risposta del Ministro/1

L’interrogazione e la risposta del Ministro/2

L’interrogazione e la risposta del Ministro/3