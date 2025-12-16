Al via il contest 'Il mio cantico libero' per valorizzare i temi di S. Francesco

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, l'iniziativa "L'Arte Musicale da San Francesco: 800 anni di ispirazione" – coordinata da Giordano Sangiorgi del Mei (Meeting delle Etichette Indipendenti) e realizzata in collaborazione con Kayros Onlus e Cet – cerca i nuovi talenti musicali italiani. L'obiettivo è valorizzare i temi francescani (pace, fraternità, giustizia sociale) attraverso i linguaggi musicali contemporanei. Il progetto si articola in diverse fasi per tutto il 2026: il focus è il contest Il Mio Cantico Libero, concorso nazionale gratuito per cantautori, rapper, dj, band e ensemble under 35 di qualsiasi genere. Iscrizioni aperte fino al 15 marzo 2026 e la giuria include nomi come Omar Pedrini, Erica Mou, Carlo Marrale, Roberta Giallo, Max Monti, Riccardo De Stefano, Ambrogio Sparagna e David Riondino.

I 24 artisti selezionati parteciperanno alla Masterclass "Francesco, Il Nostro Canto Libero" al Cet di Mogol (25 e 26 aprile), seguite poi dalle semifinali a San Severino Marche (31 maggio e 1° giugno) e finalissima a Rieti (26 settembre). Il vincitore assoluto si aggiudica una produzione discografica EP (Materiali Musicali) e l'esibizione al Mei di Faenza (4 ottobre 2026). Da non dimenticare lo Scouting Laude On The Road, un progetto di inclusione sociale curato dall'Associazione Kayros di Don Claudio Burgio. Prevede quattro tappe nelle periferie e nelle carceri per cercare nuovi talenti, offrendo ai ragazzi selezionati la possibilità di registrare un proprio brano con la Kayros Music e l'opportunità di accordi discografici (Universal).

Il progetto rappresenta un ponte tra la tradizione spirituale e la musica della Generazione Z, puntando a scoprire il nuovo 'Cantico delle Creature' del 2026. Per partecipare al concorso 'Il Mio Cantico Libero' è necessario inviare il brano inedito entro il 15 marzo 2026 alla mail ilmiocanticolibero@gmail.com, tutte le news aggiornate e regolamento al sito www.meiweb.it