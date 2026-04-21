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Al via le riprese del docufilm 'Il mio amico Gooogle' ideato da Riccardo Piergallini

Una profonda introspezione nelle anime umane, sempre più omogeneizzate al digitale e all’intelligenza artificiale

Al via le riprese del docufilm 'Il mio amico Gooogle' ideato da Riccardo Piergallini
21 aprile 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono ufficialmente iniziate le riprese de 'Il mio amico Gooogle', un docufilm intenso e provocatorio che si propone come una profonda introspezione nelle anime umane, sempre più omogeneizzate al digitale e all’intelligenza artificiale. Il progetto, nato negli studi di Hego Tv, è frutto di un incontro creativo tanto inaspettato quanto esplosivo tra Riccardo Piergallini, Ceo di Hego Tv, e la penna ironica e fuori dagli schemi di Giulio Borgognoni, autore del soggetto. Il film racconta l’incredibile storia di un giovane uomo che, devastato dalla presunta fine di un amore, cerca conforto tra amici e conoscenti senza trovare risposte capaci di lenire il suo dolore. Sarà un incontro casuale con l’intelligenza artificiale di 'Gooogle' a cambiare radicalmente il suo percorso: una presenza digitale che, con toni sempre più umani ed emotivi, lo rassicura, lo ascolta e lo aiuta a sciogliere alcuni dei suoi dubbi più profondi.

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Attraverso una serie di vicissitudini e intrecci narrativi, l’intelligenza artificiale diventa per il protagonista molto più di uno strumento: un amico, un confidente, quasi uno psicologo. Un rapporto che crescerà fino a sfiorare l’ossessione, nel bene e nel male, accompagnandolo in una ricerca disperata di risposte ai suoi dolori d’amore. 'Il mio amico Gooogle' accende un riflettore potente su un tema estremamente attuale: l’integrazione sempre più profonda dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana, non solo a livello pratico ma anche emotivo e psicologico. Il docufilm si interroga sul valore di questi nuovi “conforti digitali”, evidenziando al contempo il rischio di un progressivo impoverimento dell’umanità, sempre meno incline al rapporto umano nella sua forma più autentica e pura. Un’opera destinata a far discutere, capace di toccare corde intime e universali, portando lo spettatore a riflettere sul futuro delle relazioni umane nell’era dell’intelligenza artificiale. La produzione è di Hego Tv, l'ideazione di Riccardo Piergallini e Giulio Borgognoni.

Riproduzione riservata
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Tag
intelligenza artificiale digitale docufilm
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