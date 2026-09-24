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Alfa all'Arena di Verona, il duetto con lo steward diventa virale: "Ma la sai?" - Il video

È andato in scena ieri il primo concerto del cantautore nell'anfiteatro di Verona

Alfa, Steward - TikTok
Alfa, Steward - TikTok
24 settembre 2026 | 16.13
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Un duetto improvvisato, e totalmente insolito, durante il concerto di Alfa all'Arena di Verona è diventato virale sui social nel giro di poche ore. Il cantante al suo primo concerto nell'anfiteatro di Verona, stava eseguendo 'Bellissimissima', uno dei suoi brani più iconici, quando si è accorto che uno degli steward presenti sul palco stava canticchiando il brano. "Ma la sai?", gli ha chiesto Alfa.

Il cantante non ha esitato e gli ha passato il microfono, invitandolo a cantare insieme a lui. Lo steward ha così lasciato per qualche istante il suo ruolo per unirsi al cantante, rubandogli la scena. Un siparietto che ha fatto il giro del web.

@dailyalfaadff

Non è riuscito a trattenersi e ha cantato insieme ad Alfa all’Arena di Verona

♬ audio originale - Alfa Fanpage

Gli utenti sui social hanno poi riconosciuto lo steward: si tratterebbe infatti del musicista Marco Ciabattoni che avrebbe già suonato in alcune occasioni insieme ad Alfa. Quindi si tratta, con ogni probabilità, di un siparietto organizzato che, per qualche minuto, ha strappato una dolce risata al pubblico presente.

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