Alla Scala la 'La Bella' di Nureyev, la prima dedicata a Giorgio Armani

In cartellone 13 recite, dal 18 dicembre al 13 gennaio, in apertura il duo Nicoletta Manni - Timofej Andrijashenko

La coppia formata da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko con il copo di ballo scaligero nella 'Bella Addormentata'
06 dicembre 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
Proprio alla Scala Nureyev affidò, nel 1966, il debutto della sua 'Bella addormentata'. A sessant’anni da quella prima assoluta a sei anni dalle precedenti recite torna in scena alla Scala, nello sfarzoso allestimento del premio Oscar Franca Squarciapino creato per il Piermarini nel 1993 il celebre balletto. Tredici recite, dal 18 dicembre al 13 gennaio, accanto alla consueta Anteprima Giovani il 17 dicembre e con la recita di apertura del 18 dicembre dedicata a Giorgio Armani, il Corpo di Ballo scaligero si appresta a inaugurare, dunque, la nuova Stagione di Balletto con uno dei titoli più amati e ardui del grande repertorio.

Il cast di apertura vedrà in scena Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko nei ruoli di Aurora e del Principe Désiré (che ricopriranno anche il 31 dicembre e il 3, 7 e 10 gennaio). Re e regine, principi e principesse, fate buone e cattive, e alla festa di nozze i protagonisti delle fiabe di Perrault, come il Gatto con gli Stivali. Personaggi da favola, ma soprattutto interpreti di disegni coreografici che esaltano la danza e il virtuosismo tecnico attraverso le molteplici variazioni, i momenti di ensemble del cerimoniale di corte, il divertissement, i passi a due. Perché La Bella è soprattutto l’apoteosi della danza classica.

Danza La Bella addormentata Teatro alla Scala
