circle x black
Cerca nel sito
 

Alvaro Morata, la dedica di Alice Campello per il compleanno: "Orgogliosa del papà che sei"

L'influencer ha festeggiato sui social il compleanno del marito e padre dei loro quattro figli

Alice Campello, Alvaro Morata - Instagram
Alice Campello, Alvaro Morata - Instagram
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 17.59
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

Una storia d'amore lunga dieci anni coronata dalla nascita dei loro quattro figli. A corredo di uno scatto amarcord, Alice Campello condivide sui social una dedica d'amore per Alvaro Morata in occasione del suo compleanno. Ieri, venerdì 23 ottobre, il calciatore spagnolo ha spento 34 candeline.

"Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te, di aver conosciuto attraverso di te l’amore più grande che si possa provare per qualcuno e, oggi, di poter vedere attraverso gli occhi dei nostri bambini l’amore immenso che provano per te, sentendomi ogni giorno ancora più orgogliosa del papà che sei", ha scritto Campello. Una vera e propria dedica d'amore che celebra la loro unione: "Ti auguro di non perdere mai quel bambino che porti dentro, neanche con il passare degli anni. Quella parte di te così spontanea, autentica e piena di vita, che riesce sempre a farci sorridere e a renderci felici. Buon compleanno, papi", ha concluso l'influencer parlando anche a nome dei suoi quattro bambini.

Una lettera d'amore condivisa sui social e che cancella una volta per tutte il difficile periodo che la coppia ha trascorso lo scorso anno, segnato da incertezze e dubbi che li ha portati a stare lontani fisicamente. Dopo una lunga pausa, i due si sono rincontrati dando una nuova possibilità al loro amore e alla loro famiglia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza