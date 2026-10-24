Una storia d'amore lunga dieci anni coronata dalla nascita dei loro quattro figli. A corredo di uno scatto amarcord, Alice Campello condivide sui social una dedica d'amore per Alvaro Morata in occasione del suo compleanno. Ieri, venerdì 23 ottobre, il calciatore spagnolo ha spento 34 candeline.

"Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te, di aver conosciuto attraverso di te l’amore più grande che si possa provare per qualcuno e, oggi, di poter vedere attraverso gli occhi dei nostri bambini l’amore immenso che provano per te, sentendomi ogni giorno ancora più orgogliosa del papà che sei", ha scritto Campello. Una vera e propria dedica d'amore che celebra la loro unione: "Ti auguro di non perdere mai quel bambino che porti dentro, neanche con il passare degli anni. Quella parte di te così spontanea, autentica e piena di vita, che riesce sempre a farci sorridere e a renderci felici. Buon compleanno, papi", ha concluso l'influencer parlando anche a nome dei suoi quattro bambini.

Una lettera d'amore condivisa sui social e che cancella una volta per tutte il difficile periodo che la coppia ha trascorso lo scorso anno, segnato da incertezze e dubbi che li ha portati a stare lontani fisicamente. Dopo una lunga pausa, i due si sono rincontrati dando una nuova possibilità al loro amore e alla loro famiglia.