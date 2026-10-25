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Amici, oggi domenica 25 ottobre: le anticipazioni del nuovo appuntamento

In onda oggi su Canale 5 alle 14

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25 ottobre 2026 | 10.06
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 25 ottobre, torna l’appuntamento con 'Amici' il talent show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale5 alle ore 14.

Ad oggi nella scuola per il canto ci sono gli alunni Kashmere, Nicolò, Saitta, Tìaso (Amadeus), i Jed, Paulo, Shari (Rudy Zerbi), Andrea Heros, Aura (Samurai Jay). Mentre per il ballo: Charli, Clara, Lollo, Napo (Ambra Angiolini), Anna M., Benedetta (Alessandra Celentano), Anna A., Riccardo (Lorella Cuccarini). E per la nuova disciplina del talent show, lo sport: Gabriele per il pugilato, India per il Judo e Alex per pattinaggio artistico a rotelle. In puntata ci sarà la prima sfida con protagonista Alex. Il cantante Erness, dopo la sospensione, riuscirà a riconquistare il banco?

In studio super ospite Il Volo che giudica la gara di canto mentre a giudicare la gara di ballo il coreografo e ballerino Kledi Kadiu. Sul palco di Amici una delle voci più riconoscibili della nuova scena musicale Ariete che presenta il singolo ìRivoluzione' estratto dal suo ultimo album 'Tutti Tornano A Casa' (uscito il 2 ottobre per Bomba Dischi in licenza Warner Records Italy).

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