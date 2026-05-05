circle x black
Cerca nel sito
 

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposano? Il video virale

Cosa sta succedendo tra i due maestri di Ballando con le stelle?

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti - Instagram
Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti - Instagram
05 maggio 2026 | 14.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti si sposano? È questa la domanda che si fanno gli utenti, e in particolare i telespettatori di Ballando con le stelle, dopo che i due mestri di ballo hanno condiviso sui social il video in cui sembrerebbe che siano una coppia e pronti a fare il grande passo. Ma cosa c'è di vero?

CTA

Nel video, diventato virale, si vede Perotti inginocchiarsi e chiedere la mano a Kuzmina, che con grande sorpresa accetta. Poi, si abbracciano e si avvicinano per un bacio, ma senza baciarsi per davvero. "Abbiamo provato a tenere tutto segreto nell’ultimo periodo, ma forse non è più possibile. Dobbiamo farvi un annuncio", questa è la didascalia a corredo del video.

Il post si è riempito di commenti e congratulazioni. Ma c'è chi nutre qualche sospetto: "Sarà una pubblicità, presto annunceranno magari un nuovo programma in cui entrambi parteciperanno", scrive qualcuno. Inoltre, secondo quanto si apprende, la ballerina da qualche tempo sarebbe già legata sentimentalmente a un medico nutrizionista.

Tra i commenti non sfugge quello di Andrea Delogu, vincitrice della scorsa edizione di Ballando con le stelle con il partner Nikita Perotti: "IMPAZZISCOOOOOOO!!! Io lancio i petali di rosa io lancio i petaliiiii, ha scritto la conduttrice televisiva, reggendo - con molta probabilità - il gioco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Anastasia Kuzmina nikita perotti
Vedi anche
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video
Elly Schlein al concertone del primo maggio: "Buon lavoro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza