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Andrea Delogu, un anno senza il fratello Eva. Il ricordo del padre Walter: "Per lei era come un figlio"

Il ricordo di Walter Delogu, il padre della conduttrice televisiva

Andrea Delogu,il fratello Evan - fotogramma/ipa
Andrea Delogu,il fratello Evan - fotogramma/ipa
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28 ottobre 2026 | 12.59
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

È passato un anno dalla morte di Evan Delogu, il fratello di Andrea Delogu, la conduttrice che proprio in quel periodo era concorrente a Ballando con le stelle. Era il 29 ottobre quando Evan ha perso la vita in un tragico incidente in moto a Igea Marina, aveva 17 anni e poche settimane dopo sarebbe diventato maggiorenne. In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, il padre Walter Delogu ricorda quella tragica notte. Evan era uscito di casa per andare a fare "l'ultima guida per la patente". La sua macchina nuova sarebbe arrivata due giorni dopo.

"Io non ci volevo credere. Mi chiamò la scuola guida: 'Evan non si è presentato', mi dissero. Capii che qualcosa di grave era successo. Avevo avuto un presentimento", racconta Delogu. "Io e mia moglie sul luogo dell’incidente. Vidi alzarsi in volo l’eliambulanza, per un istante tirai un sospiro di sollievo. Di solito le eliambulanze trasportano feriti gravi ma vivi al Bufalini di Cesena". Poi, la realizzazione. "Vidi un lenzuolo bianco e in un secondo tutto fu chiaro. Mia moglie svenne. Io chiamai mia figlia, Andrea. Le dissi di venire subito a Rimini. Avevo deciso subito che le avrei detto tutto prima che arrivasse ma gradualmente", si legge sul Corriere.

La conduttrice scoprì della tragedia prima ancora di arrivare sul posto: "A un’ora di distanza temporale dall’arrivo chiamai Andrea e le dissi quello che era successo. Avevo paura che lo scoprisse dai giornali, o comunque che la comunicazione non le arrivasse dalla famiglia". Tornare alla realtà non è stato facile. Walter Delogu racconta di non aver abbandonato gli incontri con i giovani: "Porto in giro la mia testimonianza nelle campagne anti-dipendenze da solo".

Andrea Delogu ha vinto poi Ballando con le stelle "forse con la forza che ha trovato da queste circostanze. Aveva una carica fortissima accumulatasi in quelle settimane". Il progetto futuro di Evan sarebbe stato quello di andare a New York per un periodo e poi tornare in Italia a vivere con la sorella: "Lei lo avrebbe aiutato ad aprire un ristorante a Roma. Come avevo già detto Andrea non ha figli e lui per lei era come un figlio".

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