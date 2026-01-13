circle x black
Cerca nel sito
 

Andrea Iannone, addio Elodie: la fuga romantica con Rocio Munoz Morales

La coppia è stata paparazzata in un resort di lusso

Andrea Iannone, Elodie, Rocio Munoz Morales - fotogramma/ipa
Andrea Iannone, Elodie, Rocio Munoz Morales - fotogramma/ipa
13 gennaio 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Iannone potrebbe aver voltato pagina dopo la relazione con Elodie. Il pilota motociclistico è stato paparazzato da ‘Chi’ in compagnia di Rocio Munoz Morales. Negli scatti pubblicati dal magazine di Alfonso Signorini, Iannone è stato immortalato mente lasciava l'esclusivo relais di lusso a cinque stelle L’Albereta, in Franciacorta insieme all'attrice spagnola, tornata single da pochi mesi dopo la fine della relazione con Raoul Bova, travolta dallo scandalo legato alla diffusione di audio privati dell'attore.

Quanto ad Andrea Iannone, il pilota era legato dal 2022 a Elodie ma, negli ultimi mesi, si è parlato di una possibile rottura e di un avvicinamento tra la popstar italiana e Marracash, il rapper e l’ex compagno con cui Elodie ha vissuto una relazione intensa e molto amata dal pubblico dal 2019 al 2021.

A far discutere è stato un semplice gesto social. La cantante romana infatti aveva condiviso su Instagram alcune immagini delle festività natalizie, trascorse tra buon cibo e momenti in famiglia. Il dettaglio che però non è passato inosservato è stata l’assenza di Andrea Iannone e il 'like' di Marracash. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’incontro tra Iannone e Rocio Munoz Morales sembrerebbe andare oltre una semplice amicizia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
andrea iannone elodie Rocío Muñoz Morales marracash
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza