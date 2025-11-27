Attimi di panico ieri sera alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), dove il concerto della cantante Anna Pepe è stato interrotto dopo che uno o più ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino tra la folla. L'episodio è avvenuto in platea, gremita di giovanissimi. La stessa artista, beniamina degli adolescenti, si è accorta dell'accaduto dal palco, esclamando al microfono: "Ma è peperoncino?".

Lo show è stato interrotto per una decina di minuti per consentire il tempestivo intervento della sicurezza e del personale sanitario. Dopo l'interruzione, Anna Pepe è tornata sul palco per concludere come da scaletta lo show. Al termine, sono state distribuite bottigliette d'acqua per alleviare i disagi.