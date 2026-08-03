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Ariana Grande si prende una pausa, la decisione dopo le critiche sul fisico

La cantante statunitense annuncia una pausa dalle apparizioni pubbliche al termine dell'Eternal Sunshine Tour

Ariana Grande - fotogramma/ipa
Ariana Grande - fotogramma/ipa
03 agosto 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ariana Grande si prenderà una pausa dalla vita pubblica al termine del suo 'Eternal Sunshine Tour', previsto per l'inizio di settembre. La decisione, comunicata dal team della cantante statunitense alla rivista 'People', arriva dopo un periodo segnato da quella che viene definita una "continua e incessante esposizione al giudizio pubblico".

Contestualmente è stata confermata anche la rinuncia dell'artista al musical 'Sunday in the Park with George', nuova produzione del celebre lavoro di Stephen Sondheim in programma al Barbican di Londra nel 2027. La società di produzione, Empire Street Productions, ha fatto sapere di comprendere pienamente la scelta della cantante e di sostenerla.

Le critiche

Negli ultimi anni Grande è stata frequentemente al centro di commenti e speculazioni riguardanti il suo aspetto fisico e il suo stato di salute, attenzioni che si sono intensificate dopo l'uscita del nuovo album 'Petal', pubblicato venerdì scorso, e della relativa campagna promozionale. Nel videoclip del singolo di lancio, la cantante interpreta un'artista sottoposta a continue critiche durante i provini: prima giudicata "non abbastanza brava", poi accusata di aver ricorso troppo poco, e successivamente troppo, alla chirurgia estetica. Il video si conclude con una scena simbolica in cui il personaggio reagisce ai suoi detrattori.

Secondo il portavoce dell'artista, Grande intende concludere il tour "nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche", per poi concedersi "una meritata pausa dalle attività e dalle apparizioni pubbliche", considerate la causa di una pressione mediatica costante. Lo stesso rappresentante ha sottolineato come la cantante affronti ogni sera uno spettacolo particolarmente impegnativo dal punto di vista fisico, esibendosi "a livelli molto elevati in modo sano e professionale".

Il tour proseguirà nei prossimi giorni con le date di Chicago, prima di trasferirsi a Londra, dove sono previsti dieci concerti dal 15 agosto. L'ultima esibizione è in calendario il 1° settembre alla O2 Arena. Grande avrebbe dovuto condividere il palco con l'attore britannico Jonathan Bailey, suo collega nel film 'Wicked', nella nuova produzione del musical di Sondheim. La produzione ha confermato che lo spettacolo andrà comunque in scena e che il nome dell'interprete che sostituirà la cantante sarà annunciato successivamente.

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Ariana Grande tour musical pausa esposizione pubblica
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