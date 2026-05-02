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Ascolti tv, vince 'Il diavolo veste Prada' su Canale 5: segue il Concertone del 1 Maggio

In access prime time Scotti e De Martino in perfetto equilibrio

Meryl Streep (Fotogramma/Ipa)
Meryl Streep (Fotogramma/Ipa)
02 maggio 2026 | 11.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri, venerdì 1 Maggio, Festa dei Lavoratori, Canale 5 vince la sfida del prime time grazie al classico intramontabile 'Il Diavolo veste Prada'. Il film con Meryl Streep e Anne Hathaway ha conquistato 2.194.000 spettatori, registrando uno share del 15.1%. Medaglia d'argento per 'Someone Like You – L’Eco del Cuore' su Rai1 che ha interessato 1.795.000 spettatori, pari all’11.9% di share mentre la parte serale del Concerto del Primo Maggio su Rai3, dalle 21.52 alle 24.24, ha tenuto incollati allo schermo 1.713.000 spettatori, ottenendo il 12.8% di share. Da segnalare inoltre l’ascolto ottenuto dal 'Concertone” dalle 16.12 alle 18.57 con il 9,5% di share e 864.000 spettatori.

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Come si piazza 'Quarto Grado', Scotti e De Martino

Fuori dal podio troviamo 'Quarto Grado' su Rete 4 con 1.441.000 spettatori e il 12.2% di share, mentre Rai2 con 'Delitti in Paradiso' ha intrattenuto 819.000 spettatori (4.7% share), seguiti da 609.000 spettatori (4.2%) per l'episodio successivo "Oltre il Paradiso". Seguono: La7 con 'Propaganda Live' (774.000 spettatori, 6% share); Italia 1 con 'Spider-Man – No Way Home' (642.000 spettatori, 4.3% share); Nove con 'I Migliori Fratelli di Crozza' (397.000 spettatori, 2.5% share) e Tv8 con 'MasterChef' (394.000 spettatori, 3% share).

In access Prime Time Gerry Scotti e Stefano De Martino in perfetto equilibrio ottenendo la stessa percentuale di share: 23,4%. Su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha totalizzato 4.231.000 spettatori mentre 'Affari Tuoi' su Rai 1 ha registrato 4.205.000 spettatori. Su Rai3 'Aspettando Il Concerto del Primo Maggio', che ha fatto da traino all'evento serale, ha interessato 1.716.000 spettatori e il 9.9% di share.

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