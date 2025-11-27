circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 26 novembre: 'Gigi e Vanessa Insieme' al 18%, 2,6 mln per Montalbano

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha interessato 5.266.000 spettatori

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
27 novembre 2025 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Testa a testa tra le ammiraglie Rai e Mediaset nella sfida del prime time. A prevalere in termini di share è Canale 5 con lo show 'Gigi e Vanessa Insieme', che ha raggiunto il 18,2% di share e 2.298.000 spettatori mentre in valori assoluti il programma più visto della serata è la replica de 'Il Commissario Montalbano' su Rai1, che ha tenuto incollati allo schermo 2.636.000 spettatori, registrando il 17,1% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 che con 'Chi l’ha Visto?' ha interessato 1.409.000 spettatori, raggiungendo il 9,2% di share.

La classifica della prima serata continua con 'Una Giornata Particolare' in onda su La7 che ha catturato l'attenzione di 1.014.000 spettatori con il 6,9% di share mentre Rai2 con 'The Equalizer 2 – Senza perdono' ha intrattenuto 901.000 spettatori, pari al 5,5% di share. A seguire: Italia1 con 'Fast & Furious – Hobbs & Shaw' (827.000 spettatori, 5,4% share); Tv8 con la partita di Champions League – Arsenal-Bayern Monaco' (550.000 spettatori, 3% share); Nove con 'La Corrida' (454.000 spettatori, 3,5% share); Rete4 con 'Realpolitik' (423.000 spettatori e il 3,4% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha interessato 5.266.000 spettatori (25,9% share) mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha raccolto 4.530.000 spettatori (22,2% share).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv Canale 5 Rai1 Mediaset prime time ascolti tv ieri sera ascolti tv gigi e vanessa
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza