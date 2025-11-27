Testa a testa tra le ammiraglie Rai e Mediaset nella sfida del prime time. A prevalere in termini di share è Canale 5 con lo show 'Gigi e Vanessa Insieme', che ha raggiunto il 18,2% di share e 2.298.000 spettatori mentre in valori assoluti il programma più visto della serata è la replica de 'Il Commissario Montalbano' su Rai1, che ha tenuto incollati allo schermo 2.636.000 spettatori, registrando il 17,1% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 che con 'Chi l’ha Visto?' ha interessato 1.409.000 spettatori, raggiungendo il 9,2% di share.

La classifica della prima serata continua con 'Una Giornata Particolare' in onda su La7 che ha catturato l'attenzione di 1.014.000 spettatori con il 6,9% di share mentre Rai2 con 'The Equalizer 2 – Senza perdono' ha intrattenuto 901.000 spettatori, pari al 5,5% di share. A seguire: Italia1 con 'Fast & Furious – Hobbs & Shaw' (827.000 spettatori, 5,4% share); Tv8 con la partita di Champions League – Arsenal-Bayern Monaco' (550.000 spettatori, 3% share); Nove con 'La Corrida' (454.000 spettatori, 3,5% share); Rete4 con 'Realpolitik' (423.000 spettatori e il 3,4% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha interessato 5.266.000 spettatori (25,9% share) mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha raccolto 4.530.000 spettatori (22,2% share).