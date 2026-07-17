E' Canale5, con 'Battiti Live', a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 16 luglio 2026. Lo show ha incollato davanti allo schermo 1.812.000 spettatori con uno share del 18.7%. Rai1, che ieri trasmetteva la replica di 'Doc – Nelle Tue Mani 3', ha ottenuto il secondo posto del podio interessando 1.465.000 spettatori, pari al 12.5% di share. Italia1, con 'Chicago Med', ha ottenuto un ascolto medio di 806.000 spettatori con il 5.8% di share, mentre Rai2, con 'La Finale. Italia-Francia 2026 – Il cielo è azzurro sopra Berlino', è stato la scelta di 799.000 spettatori (share al 5.8%). Su Rete4, 'Zona Bianca' ha convinto 740.000 spettatori, per uno share del 7.5%, mentre su La7 'In Onda Prima Serata' ha convinto 730.000 spettatori (con il 5.2% di share). Rai3, che ieri proponeva 'La Grande Opera all’Arena di Verona', ha totalizzato un ascolto medio di 445.000 spettatori per il 3.6% di share. Il Nove, con 'La Corrida', ha avuto un riscontro di 320.000 spettatori, con il 2.6% di share.

Nell'access prime time, è ancora Canale5 a vincere la sfida con 'La Ruota della Fortuna' che ha incollato davanti al video 3.765.000 spettatori, pari al 24.6%. Rai1, con 'Affari Tuoi Mundial', è stato invece la scelta di 3.278.000 spettatori per il 21.5% di share.