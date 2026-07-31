Al secondo posto la replica di ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’ su Rai1, con 1.176.000 spettatori e il 12,3% di share
Nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, Canale5 vince il prime time con ‘Battiti Live’, che conquista 1.915.000 spettatori pari al 19,8% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica di ‘Doc – Nelle Tue Mani 3’, che interessa 1.176.000 spettatori pari al 12,3%. Terzo gradino del podio per Rai2 con ‘Il Commissario Rex’, seguito da 764.000 spettatori (5,8%).
A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Chicago Med’ su Italia1 (685.000 spettatori, share 5,6%), ‘In Onda Prima Serata’ su La7 (643.000 spettatori, share 4,8%), ‘Kilimangiaro Estate’ su Rai3 (585.000 spettatori, share 4,6%, dopo la presentazione a 382.000 e 2,6%), ‘Zona Bianca’ su Rete4 (568.000 spettatori, share 6%, dopo la presentazione a 468.000 e 3,2%), ‘Quattro Matrimoni’ su Tv8 (410.000 spettatori, share 3,1% nel primo episodio; 326.000 spettatori, share 3,7% nel secondo), ‘La Corrida’ sul Nove (307.000 spettatori, share 2,6% nella prima parte; 185.000 spettatori, share 3,2% nella seconda parte Il Vincitore).
Canale 5 primeggia anche in access prime time: dopo ‘Gira La Ruota della Fortuna’ (3.211.000 spettatori, share 22,7%), ‘La Ruota della Fortuna’ raccoglie 4.123.000 spettatori pari al 27,8%. Mentre su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ totalizza 2.389.000 spettatori pari al 16,2%.