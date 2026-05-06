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Ascolti tv, Montalbano su Rai1 supera il Gf Vip

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato 4.898.000 spettatori

Ascolti tv -
Ascolti tv - 123rf
06 maggio 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Il Commissario Montalbano', in replica ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.952.000 spettatori e il 17,5% di share. Su Canale 5, il 'Grande Fratello Vip' ha prevalso invece per share (18,6%), registrando 2.218.000 spettatori e beneficiando di una messa in onda più lunga. Terzo posto per DiMartedì su La7, che ha registrato 1.536.000 spettatori e il 9,6% di share.

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Fuori dal podio troviamo 'Belve Crime' su Rai2 che ha interessato 1.062.000 spettatori (7,4% share) mentre 'FarWest' su Rai3 ha totalizzato 870.000 spettatori (5,9% share). Seguono: Italia 1 con 'Le Iene presentano: Inside' (756.000 spettatori, 6,1% share); Rete 4 con 'È Sempre Cartabianca' (374.000 spettatori, 2,8% share); Tv8 con la replica di 'Italia's Got Talent' (299.000 spettatori, 2,2% share) e Nove con 'Michael Jackson – Anatomia di una Caduta' (295.000 spettatori, 1,7% share).

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato 4.898.000 spettatori (23,2% share) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha raccolto 4.663.000 spettatori (22% di share).

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ascolti tv ascolti tv ieri 5 maggio il commissario montalbano belve crime
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