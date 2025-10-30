circle x black
Ascolti tv, il mercoledì sera è di Canale5: vincono 'This is Me' e 'La Ruota della Fortuna'

'Il Commissario Montalbano' al 17% su Rai1, 'Chi l’ha Visto?' al 9.4% su Rai3, 'Una Giornata particolare' al 7,6% - La7 terza rete in prime time

Silvia Toffanin e Gerry Scotti - Ipa
30 ottobre 2025 | 12.04
Redazione Adnkronos
Nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre, è 'This is Me' su Canale5 a conquistare il prime time con 3.016.000 spettatori e il 23.3% di share. Secondo posto per la replica de 'Il Commissario Montalbano' su Rai1, seguita da 2.772.000 spettatori pari al 17%. Terzo gradino del podio per 'Chi l’ha Visto?' su Rai3, che ha totalizzato 1.423.000 spettatori e il 9.4% di share. Da segnalare l'ottimo quarto posto di 'Una Giornata Particolare' su La7, con 1.303.000 spettatori e il 7.6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'Hercules – La leggenda ha inizio' su Italia1 (805.000 spettatori, share 4.5%); '9-1-1' su Rai2 (487.000 spettatori, share 2.7%); 'Realpolitik' su Rete4 (345.000 spettatori, share 2.8%, dopo la presentazione a 564.000 e 2.8%); '4 Ristoranti' su Tv8 (307.000 spettatori, share 2.1%); 'Circo Massimo' sul Nove (157.000 spettatori, share 1.1%, dopo la presentazione a 167.000 e 0.9%).

L'access prime time

In access prime time, su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 5.067.000 spettatori pari al 24.4% (preceduta da 'Gira La Ruota della Fortuna' a 3.897.000 e il 19.3%). Su Rai1 'Affari Tuoi' ha registrato 4.644.000 spettatori e il 22.2% (preceduto da 'Cinque Minuti' a 4.002.000 e il 19.9%). Notevole anche l'ascolti di 'Otto e Mezzo' su La7, che ha ottenuto 1.671.296 spettatori con l'8%. Un risultato che, unito a quello di 'Una giornata particolare', ha permesso a La7 di risultare la terza rete in prime time (dalle 20.30 alle 22.30) dietro Canale 5 e Rai1.

Il preserale

Nel preserale, su Rai1 'L’Eredità – La Sfida dei 7' ha ottenuto 3.217.000 spettatori (22.9%), mentre 'L’Eredità' ha coinvolto 4.409.000 spettatori (26%). Su Canale5, 'Avanti il Primo' ha intrattenuto 2.203.000 spettatori (16.8%) e 'Avanti un Altro' ha convinto 2.997.000 spettatori (18.7%).

