Il secondo episodio de 'Il Clandestino' con Edoardo Leo, trasmesso ieri da Rai1, ha vinto la prima serata televisiva italiana di lunedì 6 maggio 2024. La serie tv ha ottenuto un ascolto di 2.978.000 spettatori, pari al 16.8%. Secondo posto per Canale5, che ieri trasmetteva L’Isola dei Famosi: il reality ha riunito davanti allo schermo 2.040.000 spettatori totalizzando uno share del 15.8%. Il terzo posto sul podio della prima serata tv è di Rai2 con Stasera Tutto è Possibile, visto da 1.733.000 spettatori (share del 10.9%). Italia1, con The Trasporter Legacy, ha conquistato 1.119.000 spettatori ed ha fatto registrare uno share del 5.9%. Su Rai3 Salvo Sottile con il suo Far West ha convinto 910.000 spettatori, pari al 5.5% di share.

Nell'access prime time continua il grande successo di Affari Tuoi, che ieri ha incantato 5.561.000 spettatori per uno share del 26.3%. Segue a ruota su Rai1 Cinque Minuti di Bruno Vespa, che ha raccolto davanti al video 4.142.000 spettatori (share al 20.8%). Terzo posto per Canale5, che con Striscia la Notizia ha intrattenuto ieri 3.268.000 spettatori registrando il 15.4% di share. Su La7, Otto e Mezzo con Lilli Gruber, seppur iniziato leggermente in ritardo, è stato visto da 1.781.000 spettatori per uno share dell'8.4%.

Sul fronte dell'informazione, nella giornata segnata dallo sciopero dei giornalisti Rai, il Tg1 delle ore 20.00 registra un ascolto di 4.516.000 telespettatori per uno share del 24.3%. Il Tg5, sempre alle ore 20.00, ha raccolto davanti al video 3.941.000 telespettatori (per uno share del 20.8%).