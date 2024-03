Terzo gradino del podio in termini di telespettatori per Italia 1 con il film 'John Wick – Capitolo II'

Ultima puntata vincente per 'Le indagini di Lolita Lobosco', la serie tv in onda ieri sera su Rai1 vista da 4.974.000 telespettatori pari a uno share del 27%. Risultati con cui la fiction interpretata da Luisa Ranieri ha superato la concorrenza di Canale 5 che ha proposto la finale del 'Grande Fratello' seguita da 3.039.000 telespettatori raggiungendo uno share del 23,9%. Terzo gradino del podio in termini di telespettatori per Italia 1 con il film 'John Wick – Capitolo II' che ha totalizzato 1.099.000 telespettatori e uno share del 5,8%.

Fuori dal podio su Rai2 'Boss in incognito' ha ottenuto 1.055.000 telespettatori (share del 5,8%) mentre su Rai3 'Presa Diretta' ha realizzato 919.000 telespettatori e uno share del 4,4%. Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha conquistato invece 782.000 telespettatori e il 5% di share mentre su La7 'La torre di Babele' ne ha conquistati 792.000 pari al 4% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'Bruno Barbieri – 4 Hotel' visto da 379.000 telespettatori (share dell'1,9%) e Nove con 'Little Big Italy' seguito da 287.000 telespettatori (share dell'1,9%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Cinque Minuti' con Bruno Vespa ha totalizzato 4.639.000 telespettatori e il 22,16% mentre 'Affari tuoi' condotto da Amadeus ha interessato 5.682.000 telespettatori pari a uno share del 25,84%. Su Canale5 'Striscia la Notizia' è stata invece vista da 3.527.000 telespettatori pari al 16,02% di share. Nella fascia preserale su Rai1 'L'Eredità' è stata seguita da 4.623.000 telespettatori (share del 26,81%) mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ha conquistato 3.377.000 telespettatori pari al 20,9%.

Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto nell'intera giornata la Rai al 33,1% con 2.859.000 telespettatori e Mediaset al 29,4% di share con 2.542.000 telespettatori; in prima serata Rai ha ottenuto 7.522.000 telespettatori e il 35,2% mentre Mediaset ha conquistato 5.778.000 telespettatori e il 27% di share.