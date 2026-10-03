circle x black
Cerca nel sito
 

Aurora Ramazzotti debutta a 'Ballando con le stelle', il dolce messaggio di mamma Michelle

Comincia stasera la nuova edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, in prima serata su Rai1

Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
03 ottobre 2026 | 14.32
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Comincia questa sera, sabato 3 ottobre, l’avventura di Aurora Ramazzotti come concorrente di Ballando con le stelle. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti scenderà in pista in coppia con Nikita Perotti, vincitore della scorsa edizione insieme ad Andrea Delogu.

L’emozione è tanta e, dopo due settimane di prove, i concorrenti sono finalmente pronti a mettersi in gioco. A fare il tifo per Aurora e ad augurarle un grande in bocca al lupo sui social è proprio mamma Michelle, che nelle sue Instagram Stories ha condiviso un tenero video che ritrae le due insieme al piccolo Cesare, il figlio nato dall'amore con il marito Goffredo Cerza.

"Amore mio, stasera brillerai su quel palco. Ti amo, in bocca al lupo a Ballando con le stelle", ha scritto la conduttrice italo-svizzera, accompagnando il video con il suo messaggio per la figlia. "Non sto nella pelle", aggiunge poi Hunziker mostrando tutto l'entusiasmo per la nuova avventura della figlia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
michelle hunziker aurora ramazzotti ballando con le stelle
Vedi anche
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza