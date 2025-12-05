circle x black
Cerca nel sito
 

Aurora Ramazzotti compie 29 anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker: "Fiera di te"

Ricordi d'infanzia e parole colme d'amore per la figlia di Michelle e Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
05 dicembre 2025 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Aurora Ramazzotti festeggia oggi, venerdì 5 dicembre, il traguardo dei 29 anni. A celebrarla in questo giorno così importante, la madre Michelle Hunziker che ha condiviso sui social una serie di scatti del passato, tenerissimi momenti madre-figlia accompagnati da parole colme d'affetto.

"Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità". La conduttrice ha poi definito quelle foto 'precious memories' spiegando che rappresentano perfettamente la figlia, per poi concludere con un dolce messaggio: "Auguri amore mio ti amo", taggando la figlia e l'ex marito, papà di Aurora, Eros Ramazzotti.

A unirsi ai festeggiamenti, anche il compagno e futuro marito di Aurora, Goffredo Cerza: "Crescere insieme, buon compleanno amore", ha scritto a corredo di uno scatto tenerissimo: una foto intima e spontanea che ritrae i due abbracciati ancora assonnati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
michelle hunziker aurora ramazzotti
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza