Ballando con le stelle, lo 'schiaffo' di Lucarelli e Marcella Bella risponde

"Tutto un po' moscio", "Dici sempre le stesse cose": il botta e risposta

18 ottobre 2025 | 22.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dici sempre le stesse cose...". Marcella Bella bacchetta Selvaggia Lucarelli e i ruoli quasi si ribaltano nella terza puntata di Ballando con le stelle. "Vedrai gli schiaffi che do stasera", dice la giurata rivolgendosi a Milly Carlucci, che nota l'acconciatura 'particolare' della giornalista. E lo 'schiaffo' a Marcella Bella, in effetti, dopo l'esibizione arriva: "Era tutto un po' moscio, sembrava un sacrificio del tuo corpo agli dei pagani". La concorrente però non si limita a incassare. "Selvaggia, stai ripetendo sempre le stesse cose...", la risposta lapidaria. Lucarelli si prende l'ultima parola: "Tu non aspetti mai il finale...", dice prima di completare il giudizio: "Sei l'unica che sta sorprendendo. La personalità viene fuori, sei imprevedibile e per questo ti darò sempre 1 o 2 punti in più".

