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Ballando con le Stelle: Safroncik favorita, Ramazzotti e Bocchi prime rivali

L’azzurro Andy Diaz, vincente a 9,00 su Sisal.it, sogna l’oro sulla pista

Ballando con le Stelle, cast - (Ipa)
Ballando con le Stelle, cast - (Ipa)
02 ottobre 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sabato sera torna in prima serata “Ballando con le Stelle”, lo show di Milly Carlucci che, quest’anno, presenta tante novità a partire dallo studio Pippo Baudo da poco inaugurato.

Secondo gli esperti Sisal a trionfare potrebbe essere una donna, per la sesta volta consecutiva, opzione data a 1,40 contro la possibile vittoria maschile offerta a 2,75.

La grande favorita è Anna Safroncik, vincente a 2,00, mentre Aurora Ramazzotti, in quota a 5,00, e Noemi Bocchi, a 7,50, appaiono come le principali antagoniste. Quest’ultima, come già accaduto con Wanda Nara nel 2023, vuole conquistare il pubblico e diventare la vera rivelazione di quest’anno.

Dopo il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024, il triplista azzurro Andy Diaz vuole migliorarsi e sogna “l’oro” sulla pista da ballo, impresa offerta a 9,00.

E proprio i telespettatori saranno chiamati a eleggere – tra Milly Carlucci e Maria De Filippi - la regina del sabato sera televisivo italiano: su Sisal.it è data a 1,85 la possibilità la nuova edizione di Ballando con le Stelle superi il tetto del 24.59% di share, migliorando gli ascolti della prima puntata 2025 e avvicinandosi nel duello ai risultati raggiunti dal talent di Canale 5 lo scorso anno.

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Ballando con le Stelle Sisal.it Olimpiadi di Parigi 2024
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