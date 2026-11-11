A distanza di giorni dall'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani andata in onda a BellaMa', l'ex prete è tornato sulla polemica raccontando tutto l'affetto ricevuto dalla famiglia di Ballando con le stelle: "Nessun passo, nessuna situazione e nessuna parola l'ho gestita da solo, grazie. Mi ha fatto tanto piacere ricevere così tanto affetto nei miei confronti", ha detto Ravagnani commentando a 'Ballando segreto' la scorsa puntata del dance show di Rai1.

Ravagnani non nasconde però il peso di quello che ha vissuto: "Dovermi sentire sciolto e avere questo carico di stress è stato impegnativo. Però l'abbiamo portato a casa", ha detto, raccontando poi la reazione della sua famiglia. "Mia mamma, la mia famiglia in particolare mi sono stati accanto, perché l'hanno presa sul personale pure loro. Da parte loro c'è stata tanta carica emotiva, ero quasi io a dover rassicurare loro e a tranquillizzarli, a dovergli dire che in realtà sto in piedi, sono centrato".