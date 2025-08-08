circle x black
Barbara D'Urso sarà una concorrente di 'Ballando con le stelle', la conferma di Milly Carlucci - Video

L'annuncio in un video pubblicato sui canali social del dance show di Rai 1

Barbara D'Urso - Fotogramma / Ipa
Barbara D'Urso - Fotogramma / Ipa
08 agosto 2025 | 11.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Ora è ufficiale. Barbara D'Urso sarà una dei concorrenti di 'Ballando con le stelle 2025'. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali del dance show di Rai 1. Milly Carlucci, al telefono, spiega personalmente alla conduttrice tv cosa aspettarsi dal programma: "Ci alleniamo tutti i giorni, indubbiamente è un po' faticoso però ti divertirai tantissimo. Sarà una grande avventura".

Dopo averle dato appuntamento all'auditorium per iniziare le prove, Milly Carlucci annuncia al pubblico nel video pubblicato sui canali social del programma: "Barbara D'Urso ha detto sì a 'Ballando con le stelle'".

