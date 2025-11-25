circle x black
Belen e l'intervista 'rallentata': "Avevo preso dei calmanti, soffro di attacchi di panico"

La replica della showgirl ai commenti diffusi sui social dopo la sua intervista a Vanity Fair Stories

Belen - Instagram
Belen - Instagram
25 novembre 2025 | 22.46
Redazione Adnkronos
"Ho avuto un attacco di panico e ho preso dei calmanti per sentirmi meglio". Con queste parole Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sul video dell'intervista diventato virale, in cui la showgirl appare visibilmente confusa e provata. Dopo i commenti diffusi sui social, con le domande di molti utenti che si chiedevano cosa le stesse accadendo, Belen ha voluto fare chiarezza sul suo stato di salute.

"Non ho fatto mai segreto della mia vita, ho raccontato sempre degli attacchi di panico e soprattutto della depressione che ho avuto a causa dei tanti attacchi di panico, uno dietro l'altro. E io posso garantire che non è vita", ha esordito la showgirl. La sera dell'intervista, Belen ha raccontato, era da sola senza bambini: "Mentre stavo dormendo, mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso e ho preso un calmante per sentirmi meglio... quindi ne ho preso un altro e poi ne ho preso un altro... Ovviamente il risultato è stato un un rincoglionimento importante... Non è stato non è stato bello per me rivelarmi così".

L'argentina non nasconde le proprie fragilità: "È difficile accettare riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico, dove la tua fragilità può diventare anche una presa in giro. La verità è che ci tenevo ad esserci all'intervista di Vanity perché tante volte ho mancato al lavoro proprio per non per non presentarmi così".

La showgirl conclude sottolineando l'importanza di chiedere aiuto: "Mi dispiace però ci sto lavorando, mi curo, lavoro tanto con con lo psicologo, cosa che ogni persona che si trova in queste situazioni deve fare perché altrimenti diventa veramente complicato, complicato", ha concluso.

