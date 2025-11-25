circle x black
Belen, l'intervista 'rallentata' preoccupa i fan online: "Sta bene?"

Il video diventato virale sui social mostra un estratto dell'intervista della showgirl a Vanity Fair Stories

Belen - Video su X
Belen - Video su X
25 novembre 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
Paura per Belen Rodriguez. La showgirl, ospite all'evento di Vanity Fair Stories, ha rilasciato un'intervista sul palco dell'evento in cui è tornata a parlare delle dichiarazioni rilasciate a Belve riguardo la sua relazione con Stefano De Martino. Ma ad attirare l'attenzione, in particolare, sono state le condizioni della showgirl.

Un estratto dell'intervista, diventato virale sui social, mostra Belen mentre replica alle polemiche nate dalla frase ho "menato tutti i miei ex", spiegando: "Io sono sudamericana e ho un'ironia diversa rispetto agli altri".

Nel filmato gli utenti sottolineano un breve momento di apparente perdita di equilibrio da seduta, che ha portato qualcuno in sala a urlarle "attenzione". Molti utenti hanno interpretato il suo comportamento come un possibile malessere e si sono chiesti cosa potesse esserle accaduto: "Ma cosa le sta succedendo?", "Qualcuno la aiuti", si legge tra i commenti.

