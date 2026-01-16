circle x black
Belen Rodriguez, tra febbre e flebo: "Sono stata malissimo". Poi, il commento sul vaccino

Il video condiviso dalla showgirl argentina sui social

Belen - fotogramma/ipa
16 gennaio 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
Brutta settimana per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha raccontato sui social di essere rimasta per tre giorni a letto, immobilizzata da febbre e tosse.

"Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko", ha spiegato la showgirl argentina. Belen ha poi aggiunto di non essere l'unica a sentirsi così: "Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po' così...", ha detto senza entrare nei particolari.

La showgirl ha raccontato che, nonostante la voglia di alzarsi, il malessere e la stanchezza si sono fatti sentire: "L'unico rimedio che ho trovato è una flebo di vitamine che mi ha ridato forza, ve lo consiglio vivamente", ha concluso.

