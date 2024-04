Sono aperte sul sito di Rai Casting (https://www.rai.it/raicasting/) le iscrizioni per partecipare alla terza stagione di 'BellaMà', in onda su Rai 2 da settembre 2024. Per partecipare - come opinionisti o concorrenti del primo talent di parola della tv italiana - bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, per la Generazione Z, oppure oltre i 55 anni, per entrare nelle fila dei Boomer. La struttura di Rai Casting farà una prima selezione tra le più di mille candidature arrivate finora, con dei provini in programma nelle giornate del 2, 3, 6, 7 e 8 maggio, al Circolo Sportivo Rai in via Fornaci di Tor di Quinto a Roma.

Da queste giornate uscirà un nutrito gruppo che affronterà le audizioni finali - in programma dal 27 al 29 maggio - con il conduttore Pierluigi Diaco, la madrina del programma Roberta Capua e gli autori, nello studio di “BellaMà” presso la Dear - Fabrizio Frizzi di Roma.

'BellaMà' è una produzione originale Rai sotto la direzione di genere Intrattenimento Day Time guidata da Angelo Mellone, capostruttura Daniele Cerioni, capoprogetto Monica Flores, produttrice esecutiva Sabina Ceresani. Scritto da Pierluigi Diaco con Andrea Amato, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri, Lucia Rossetti e Silvia Zavattini. Le iscrizioni al casting per la prossima stagione, sono aperte fino all’8 maggio 2024.