'Belve', Francesca Fagnani incassa il sì di Maria De Filippi

A quanto apprende l'Adnkronos, dopo anni di corteggiamento Queen Mary si sarebbe resa disponibile per l'edizione in partenza il 28 ottobre

04 ottobre 2025 | 10.31
Redazione Adnkronos
Francesca Fagnani è riuscita nell'impresa. Dopo anni di corteggiamento serrato - a quanto apprende l'Adnkronos - la conduttrice di 'Belve' avrebbe incassato un sì da Maria De Filippi, per la sua partecipazione all'edizione del programma che prenderà il via il prossimo 28 ottobre. Naturalmente, dalla due regine del top secret e dai loro entourage non arriva per ora alcuna conferma. Ma secondo indiscrezioni insistenti la cosa sarebbe in cantiere.

Alla vigilia dell'edizione di 'Belve' andata in onda nella scorsa primavera, Fagnani, in un'intervista a 'Sette' del 'Corriere della Sera', era tornata a indicare pubblicamente la conduttrice di Canale5 come il suo sogno nel cassetto: "Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da vent'anni, forse di più, sa intercettare il gusto delle persone: perché chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e mille piattaforme, vuol dire che sa capire qualcosa in più delle persone. E nella conduzione fa quello che non fa nessun conduttore, sa giocare in sottrazione su sé stessa", aveva detto. Poi, domenica scorsa, Francesca Fagnani è stata ospite della prima puntata domenicale della venticinquesima stagione di 'Amici'. E c'è chi giura che ora il sogno di avere a 'Belve' Queen Mary stia per diventare realtà.

