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Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci a 'Belve', gli ospiti della puntata del 28 aprile

I nuovi protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani - Ipa
Francesca Fagnani - Ipa
27 aprile 2026 | 13.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo appuntamento con il programma tv di Francesca Fagnani. Domani, martedì 28 aprile, andrà in onda la quarta puntata di 'Belve', con tre nuovi ospiti protagonisti degli iconici faccia a faccia.

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Chi sono i tre ospiti

Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci sono i tre protagonisti della puntata di martedì 28 aprile, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Fuori onda e persone comuni

Da quest’anno in onda anche i provini di 'Belve': persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Dove vedere la puntata

Come ogni settimana, la puntata va in onda alle 21.20 su Rai 2, ma sarà disponibile anche on demand su RaiPlay e Disney+.

Riproduzione riservata
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belve belve domani belve rai belve interviste Francesca Fagnani
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