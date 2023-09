Flavio Briatore torna in tv e si mostra estremamente dimagrito. L'imprenditore è ospite di Bianca Berlinguer, su Rete 4, nella prima puntata di E' sempre Cartabianca. Le condizioni del manager sorprendono la conduttrice, che accoglie l'ospite evidenziando "il figurino" di Briatore. La giornalista si assicura che il dimagrimento non sia legato a problemi di salute. La risposta di Briatore chiarisce tutto: "Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare. Da un anno seguo questa linea, in un anno ho perso 18 chili. Sto bene? Sono qua...".