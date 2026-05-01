BigMama sarà la conduttrice, insieme ad Arisa e Pierpaolo Spollon, del Concertone del Primo Maggio che si terrà oggi a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano.

Questa è la terza partecipazione come conduttrice per la cantante rapper e icona della body positivity. Lo scorso marzo BigMama, nome d'arte di Marianna Mammone, era finita al centro delle polemiche dopo un video pubblicato sui social in cui raccontava di essere rimasta bloccata a Dubai dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

La cantante aveva raccontato la situazione a Dubai. "Sentiamo i missili sulla testa", aveva detto in lacrime. Per poi lanciare una richiesta di aiuto: "Stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili". "Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. - aveva spiegato -. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura". "Voglio solo tornare a casa", aveva concluso la cantante dopo aver spiegato che era "partita dall'aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione".

Tornata in Italia la cantante aveva condiviso uno sfogo esprimendo tutta la sua indignazione contro chi l'aveva attaccata: "Vergogna a tutte le persone che in un momento così delicato hanno deciso di attaccarci, infangare la nostra reputazione, mentire. Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia. La vostra ignoranza è disarmante, ma spiega tante cose. Sono felice di non essere come voi. Fate schifo e sempre ne farete".

BigMama, chi è

BigMama, all'anagrafe Mariana Mammone, nasce ad Avellino nel 2000. È cresciuta in un paesino in provincia, San Michele di Serino, con la sua famiglia, composta dalla madre Angela, dal padre Italo e da tre fratelli. “La famiglia è il mio riferimento assoluto, che non ha mai traballato”, aveva raccontato in un'intervista.

Si trasferisce giovanissima a Milano per inseguire il suo più grande sogno: fare la cantante. A oggi, BigMama è considerata una delle figure più originali del panorama rap italiano. “Ho iniziato a scrivere per rabbia, sfogando il mio dolore tramite la scrittura”, aveva raccontato al Messaggero.

La rapper ha iniziato a fare musica pubblicando le sue prime canzoni su YouTube nel 2013: "Quando mio fratello mi ha portato al Festival di Giffoni, dove si esibivano Salmo, Ensi e Clementino. Tornata a casa, ho preso le foto degli amati One Direction e le ho buttate nel cestino", ha raccontato la cantante nel corso di un'intervista.

I suoi brani dallo stile inconfondibile hanno riscosso un enorme successo. In particolare tra la Generazione Z, che considera BigMama come la 'Lizzo italiana', rapper statunitense di fama mondiale.

Il suo brano 'Formato XXL' ha consacrato BigMama che si è distinta subito per il suo impegno contro il body shaming e per la promozione dell'accettazione di sé. Il 2022 segna un passo importante con l'uscita del suo primo album, 'Next Big Thing', e la collaborazione nell'album di Myss Keta.

Il 29 settembre 2023, BigMama lancia il singolo 'Bloody Mary', anticipando annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano 'La rabbia non ti basta'. Tra le tappe della carriera, la conduzione del Concertone del primo maggio.

Il bullismo

La sua adolescenza è stata segnata da diversi episodi di bullismo, motivo per il quale ha affrontato un lungo percorso di accettazione verso se stessa. “Mi dicevano 'Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere' ed io ero convinta di meritare quelle parole. Poi ho iniziato a scrivere e a credere tantissimo in me stessa e adesso mi sento figa”.

"La scuola l'ho vissuta come un luogo di bullismo e quando ci torno adesso per parlare con i ragazzi ho paura", ha raccontato BigMama ospite a 'Belve'. "Mi tagliavo sulle braccia e ai miei genitori nascondevo tutto", ha aggiunto.

La malattia

La giovane artista ha affrontato una dura battaglia contro il cancro. In un'intervista rilasciata al Corriere, ha rivelato di aver avuto un tumore al sangue, il linfoma di Hodgkin, diagnosticato quando aveva solo 20 anni. Dopo aver affrontato 12 cicli di chemioterapia, ha sconfitto la malattia a febbraio del 2021. "Io sono apertamente bisessuale ma ho sempre avuto paura di manifestare la mia sessualità", ha raccontato la cantante che ha una fidanzata di nome Maria Lodovica Lazzerini. "Nel momento in cui l'ho scoperta mi sono sentita la più libera in assoluto", aveva aggiunto la cantante.