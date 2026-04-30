Brutalismus 3000, a giugno esce il nuovo album 'Harmony'

Uscirà il 26 giugno 'Harmony', il nuovo album dei Brutalismus 3000, il duo berlinese composto dal produttore Theo Zeitner e dalla cantante Victoria Vassiliki Daldas, già disponibile in pre-save. Il disco è stato anticipato dal singolo 'I Bring My Gun To The Function', già disponibile in digitale e accompagnato da un videoclip diretto da Mau Morgo, noto per i suoi lavori con Rosalía, FKA twigs e Madonna. In 'Harmony', i Brutalismus 3000 mettono in evidenza le loro influenze provenienti da diversi continenti, risultando ancora più singolari, sofisticati e straordinariamente coinvolgenti. L’album è prodotto da Zeitner, con la co-produzione di Boys Noize e Dylan Brady dei 100 gecs, e include collaborazioni con Anya Taylor-Joy e Underworld.

Il nuovo album è un trionfo di generi, che mescola elementi di dubstep, trap, punk, nu-metal e techno in un mix eclettico di brani, che include alcune delle loro produzioni più mature ed entusiasmanti di sempre. Con il coinvolgimento di star di Hollywood, pionieri dell’hyperpop e icone della house britannica, sulla carta questo album sembra quasi crogiolarsi nella totale disarmonia; ed è proprio per questo che i Brutalismus 3000 inizialmente pensavano che 'Harmony' fosse un titolo ironico, perfetto per un’opera così caotica e disordinata. Alla fine del processo creativo, però, quando tutti gli elementi si sono incastrati in modo più fluido di quanto avrebbero potuto immaginare, Theo Zeitner racconta che lui e Victoria Daldas "hanno trovato l’armonia nel titolo del disco". Slegato da qualsiasi luogo specifico – dal punto di vista sonoro, testuale e geografico, 'Harmony' è l’album che i Brutalismus 3000 hanno sempre sognato di realizzare.

Il nuovo lavoro segue 'Goodbye Salò The Remixes', pubblicato l'anno scorso, che include versioni reinterpretate dei brani dell'Ep del 2024 'Goodbye Salò' di The Dare, Amnesia Scanner, Underworld, Victoria, DJ Gigola e Bazzazian. Nel 2023, i Brutalismus 3000 hanno pubblicato il loro album di debutto 'Ultrakunst', che ha accumulato milioni di stream dalla sua uscita.