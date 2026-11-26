Bryan Adams arriva a Roma con la sua seconda pelle artistica. Quella meno nota al grande pubblico che lo ha consacrato come rockstar mondiale, ma da anni riconosciuta nei circuiti internazionali della fotografia. Dal 6 dicembre 2026 al 24 gennaio 2027 gli spazi del WeGil di Trastevere ospiteranno infatti '#Shotbyadams', un'ampia retrospettiva dedicata alla ricerca fotografica dell'autore canadese che, attraverso circa 130 opere, racconta oltre trent'anni di sguardi, incontri e storie.

Promossa dalla Regione Lazio e realizzata da Aletheia Elpis in collaborazione con LazioCrea e Crossover, la mostra rappresenta uno degli appuntamenti espositivi più attesi della stagione romana e avrà un ospite d'eccezione: lo stesso Bryan Adams, atteso nella Capitale il 5 dicembre per l'inaugurazione su invito.

Per milioni di persone è la voce di hit che hanno segnato generazioni, da 'Summer of '69' a '(Everything I Do) I Do It for You'. Ma accanto alla musica Adams coltiva da decenni una ricerca fotografica rigorosa e personale, nata ben prima del successo discografico. Era ancora un ragazzo quando, negli anni Settanta, una piccola macchina fotografica regalata dal padre lo spinse a immortalare concerti, scorci urbani, amici e frammenti di vita quotidiana. Da quelle prime immagini sarebbe nato uno sguardo destinato a svilupparsi nel tempo, fino a trasformare il ritratto nel centro della sua produzione artistica.

Curata da Anke Degenhard, Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone, '#Shotbyadams' si sviluppa intorno a una domanda semplice e potentissima: cosa accade quando qualcuno accetta di mettersi davanti allo sguardo di un altro? È da questa tensione che prende forma un percorso in cui convivono celebrità internazionali, veterani di guerra e persone senza fissa dimora. Mondi apparentemente lontanissimi che Adams mette sullo stesso piano, guidato dalla volontà di raccontare prima di tutto l'individuo.

Il cuore della mostra è rappresentato dalla sezione '#Shotbyadams', dove sfilano amici, attori, musicisti, artisti e protagonisti della scena internazionale. Non sono semplici ritratti di star. Adams gioca con la consapevolezza che queste persone hanno della propria immagine pubblica, lasciando emergere ironia, eccentricità, fragilità e, talvolta, inattese dimensioni private. Il risultato è una continua negoziazione tra fotografo e soggetto, tra controllo della posa e autenticità dell'incontro.

Accanto a questi lavori trova spazio 'In Colour', sezione che evidenzia il ruolo del colore come elemento narrativo e non soltanto estetico. Qui la dimensione cromatica contribuisce a ridefinire il rapporto tra corpo, ambiente e visione, mostrando un'altra sfaccettatura della ricerca espressiva dell'artista canadese.

L'esposizione cambia però radicalmente tono con 'Wounded: The Legacy of War', uno dei nuclei più intensi del percorso. Adams fotografa soldati britannici rientrati dalle missioni in Afghanistan e Iraq, corpi segnati da amputazioni, cicatrici e protesi. Nessuna spettacolarizzazione del dolore. Le ferite restano visibili, ma non diventano la definizione di chi le porta. Le immagini restituiscono persone che conservano orgoglio, dignità e complessità oltre la loro esperienza traumatica.

Altrettanto forte è la sezione 'Homeless', dedicata agli uomini e alle donne senza fissa dimora incontrati a Londra attraverso The Big Issue. In un tempo in cui lo sguardo tende spesso a scorrere oltre chi vive ai margini, Adams sceglie invece di fermarsi. I suoi ritratti restituiscono identità, presenza e riconoscimento a persone troppo spesso rese invisibili dalla quotidianità urbana.

A legare le quattro sezioni è proprio questa attenzione costante all'essere umano. Che si trovi davanti all'obiettivo una celebrità internazionale, un veterano di guerra o una persona che vive sulla strada, il fotografo cerca sempre il punto in cui l'immagine smette di essere rappresentazione e diventa relazione.

"La questione diventa allora come guardare. Le fotografie di Bryan Adams sembrano suggerire una possibilità: avvicinarsi abbastanza da riconoscere l'altro e rimanere abbastanza lontani da non appropriarsene. È la distanza necessaria", osservano i curatori Anke Degenhard, Lorena Magliocco e Raffaele Quattrone.

Il progetto espositivo si intreccia inoltre con l'impegno sociale che da anni accompagna l'attività dell'artista. In occasione dell'inaugurazione romana, Adams firmerà cento copie del volume '#Shotbyadams', il cui intero ricavato sarà destinato alla Bryan Adams Foundation, impegnata nel sostegno di iniziative benefiche in tutto il mondo.

Per il WeGil, ospitato nello storico edificio progettato da Luigi Moretti nel cuore di Trastevere, la mostra rappresenta una nuova conferma della propria vocazione internazionale. E per Roma l'occasione di scoprire un Bryan Adams forse meno noto, ma altrettanto autentico: non quello che sale sul palco con una chitarra, bensì quello che osserva il mondo attraverso un obiettivo, cercando in ogni volto una storia da raccontare.