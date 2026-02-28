circle x black
Carlo Conti replica a Gassmann: "Equivoco, nessun divieto per i parenti sul palco"

La risposta del conduttore dopo lo sfogo condiviso dall'attore sui canali social

Carlo Conti - fotogramma/ipa
28 febbraio 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
"Credo ci sia stato un piccolo equivoco". Carlo Conti risponde, sollecitato dalle domande dei giornalisti, in merito al post dell'attore Alessandro Gassmann che ieri sera su Instagram, dopo aver visto Gianni Morandi intervenire nel duetto del figlio tredici Pietro, si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell'Ariston.

"Quest'anno abbiamo scelto di non ospitare, dato che ci sono tantissime fiction, nessuna fiction Rai, ma contrariamente al mio interesse, è stato deciso di aumentare gli spot Rai", spiega il conduttore nella conferenza stampa della quinta serata. "Nessun problema, mi dispiace se c'è stato questo equivoco con Alessandro -aggiunge Conti- Del resto è ciò che si era verificato anche con Luca Argentero".

"Il regolamento del festival - entra poi nel merito Conti- non prevede che i parenti non possano venire sul palco, ad esempio c'è la figlia di Raf, la sorella della Brancale". E assicura: "Se Alessandro avesse voluto fare il duetto con Leo avrei detto subito sì, è una famiglia che sta dimostrando tutto il suo valore".

