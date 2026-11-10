Carolina Benvenga è 'Tata Carolina': "I bambini di oggi sono gli adulti di domani, meritano ascolto e credibilità"

"I bambini di oggi sono gli adulti di domani, meritano ascolto e credibilità". A parlare è la beniamina dei piccoli, Carolina Benvenga, alla presentazione di 'Tata Carolina', la serie Rai che unisce live action, animazione e musica. I dieci episodi andranno in onda dal 12 dicembre alle 20:45 su Rai Yoyo, una puntata al giorno, e contestualmente saranno disponibili anche su RaiPlay. Un progetto family prodotto da Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos e con la collaborazione di Rai Kids, nato da un'idea originale della stessa Benvenga insieme a Diego Malara. Al centro della storia c'è la famiglia Pallotti, travolta dalle piccole e grandi difficoltà della vita quotidiana. A riportare equilibrio arriva Tata Carolina, una tata speciale che, insieme al "fantamico" Arturo, aiuta bambini e genitori ad affrontare emozioni, paure e incomprensioni attraverso immaginazione, musica e gioco. "È il progetto più ambizioso della mia carriera", racconta Carolina Benvenga durante la presentazione della serie a Roma. "Raccoglie il rapporto che ho costruito negli anni con i bambini e con le loro famiglie e lo trasforma in un vero universo narrativo. Non è soltanto una serie da guardare, ma un mondo in cui entrare, fatto di storie, musica, comicità e piccole grandi sfide quotidiane". L'attrice, conduttrice e cantante di canzoni per bambini, sottolinea la responsabilità che comporta lavorare per l'infanzia: "Spesso i bambini non ricevono la credibilità che meritano. Eppure attraverso di loro passano le generazioni del futuro. I bambini di oggi saranno gli adulti di domani e per questo sento il dovere di parlare alle famiglie con un linguaggio moderno, senza mai tradire la cura per la loro emotività".

La musica rappresenta il cuore del progetto e il tratto più personale della protagonista. "Tata Carolina è parte di me", spiega. "Ogni episodio contiene una canzone originale che accompagna il tema della puntata. Speriamo di aver creato qualcosa di nuovo, con un sapore romantico che richiama una certa televisione del passato senza perdere di vista la modernità". Benvenga respinge l'idea di una figura educativa che impartisce lezioni dall'alto. "La tata non è qualcuno che pretende di sapere tutto. È una persona che aiuta a guardare le situazioni da prospettive diverse e a trovare nuovi modi di comunicare con i bambini. Anche io, come molti genitori, a volte sento il bisogno di chiedere un aiuto". Per la conduttrice i bambini di oggi sono cambiati nelle abitudini, ma non nei bisogni più profondi. "Sono certamente più smart perché noi li abbiamo educati in un mondo diverso, ma ciò che riguarda le emozioni non cambia. Hanno ancora il diritto di essere bambini ed è di quella parte che dobbiamo prenderci cura". Nel racconto della serie emerge anche una riflessione sul ruolo dei contenuti per l'infanzia nell'epoca digitale. "Da quando sono arrivata sui canali per ragazzi il linguaggio è cambiato, così come i formati. Ma abbiamo sempre cercato di non inseguire le mode e di non tradire la fiducia dei bambini e delle loro famiglie. Fuori tutto corre troppo velocemente. Noi vogliamo restare coerenti, mantenendo al centro la responsabilità verso i più piccoli".

A sostenere il progetto c'è Rai Kids. "Per un canale come Rai Yoyo è fondamentale avere volti umani di riferimento", spiega il direttore Roberto Genovesi. "Carolina è uno dei più importanti. Con Fabula abbiamo deciso di alzare l'asticella e realizzare una sitcom che ampliasse ulteriormente il suo ruolo all'interno del canale". È un progetto, spiega, perfettamente in linea con la missione del servizio pubblico". Genovesi rivendica anche l'attenzione posta da Rai Kids nella scelta dei propri talent. "Non guardiamo soltanto alle capacità artistiche, ma anche a quelle umane. La credibilità non dipende soltanto da ciò che si è davanti alle telecamere ma anche, e soprattutto, nella vita quotidiana. Ai bambini dobbiamo trasmettere valori - che non sono negoziabili - utilizzando linguaggi contemporanei ma senza rinunciare alla nostra responsabilità educativa". Per il regista Matteo Gentiloni il punto di forza della serie è la capacità di prendere sul serio il mondo dei più piccoli. "Siamo partiti dall'idea che ciò che a un adulto può sembrare insignificante, per un bambino possa essere enorme. Tata Carolina entra nella quotidianità della famiglia Pallotti e trasforma paure, litigi e difficoltà in occasioni per crescere. La serie vuole ricordarci che spesso un problema non va eliminato, ma osservato da una prospettiva diversa". Sulla stessa linea i produttori Marco e Nicola De Angelis di Fabula Pictures. "In Italia manca da troppo tempo una grande produzione family. Questa non è una serie per bambini, ma una serie su una famiglia intera, che i bambini possono guardare insieme ai loro genitori senza che nessuno si annoi", spiegano. "Abbiamo cercato una commedia luminosa e moderna, in cui la musica non fosse un semplice elemento decorativo ma uno strumento narrativo capace di aiutare i personaggi a comprendere e raccontare le proprie emozioni". Nel cast compare anche Barbara Alberti, che interpreterà la direttrice dell'Accademia Bloomfield, luogo chiave dell'universo narrativo immaginato dagli autori e destinato, nelle intenzioni della produzione, ad espandersi oltre la serie televisiva tra libri, animazione, musica e spettacoli dal vivo. "Tata Carolina vuole far ridere e cantare, ma anche dare fiducia e alimentare la creatività", conclude Benvenga. "Se dopo aver visto la serie un bambino avrà voglia di inventare un gioco, cantare una canzone, parlare di un'emozione o guardare un problema con occhi diversi, allora avremo raggiunto il risultato più importante". Nel cast, oltre Benvenga e Alberti, Aurora Peres (Sandra), Stefano Pesce (Carlo), Diana Tosoni (Bibi), Domitilla Anna Rossi (Tea), Jeffrey Uchechidubem Uwadiegwu (Daniel), Andrea Dianetti (Tato Felice), Tezeta Abraham (Leyla), Stefano Antonucci (Nonno Saverio), Miriam Bardini (Nora), Paolo Buglioni (Gino il portiere), Elisa Quaranta (Camilla) e Alice Adamu (Emma).