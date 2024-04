Catherine Deneuve è Bernadette, 'La moglie del presidente'

"Quando ho capito che non era un biopic ma una commedia ho deciso di farlo". Intervistata da Nanni Moretti, Catherine Deneuve, splendida e divertita, racconta 'La moglie del presidente', il film ispirato a Bernadette Chirac che ha concluso ieri sera al Nuovo Sacher a Roma 'Rendez Vous', il festival del cinema francese. Salutata da un lunghissimo applauso, Deneuve ha raccontato la sua partecipazione al film dell'esordiente Lea Domenach, che nelle sale italiane uscirà il 24 aprile, un film nel quale per la prima volta interpreta un personaggio, come fa notare Moretti.

Quando suo marito vince le elezioni presidenziali del 1995, Bernadette è una figura in ombra, nonostante il suo impegno in politica per la regione di Correze. Sempre considerata poco carismatica e antiquata, una volta entrata all’Eliseo decide di ribaltare questa sua immagine, anche in contrasto con la figlia Claude, che è la più ascoltata consigliera del padre.

Estremamente attiva politicamente e socialmente accanto al marito, inizia a sfruttare i media e il loro potere divulgatore per farsi conoscere meglio e per promuovere le sue attività. Riesce così, in breve tempo a diventare una protagonista imprescindibile dei mezzi di comunicazione francesi e a prendersi la sua rivincita, diventando il personaggio chiave per la rielezione del marito al secondo mandato nel 2002. Un personaggio che la protagonista di 'Belle de jour' interpreta divertita, rendendo Bernadette simpatica e popolare.