Catherine O’Hara vince un premio postumo agli Actor Award, per lei una standing ovation

L'attrice di 'Mamma ho perso l'aere' ha vinto il premio come Miglior interpretazione femminile per 'The Studio'. A ritirarlo Seth Rogen, ideatore e co-protagonista della serie

Catherine O'Hara - Ipa
02 marzo 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
Un mese dopo la sua morte, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' Catherine O'Hara è stata premiata con una statuetta postuma agli Actor Awards della SAG-AFTRA (noto fino al 2025 come Screen Actors Guild Award). L'interprete, scomparsa il 30 gennaio all'età di 71 anni, ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile in una serie comedy per 'The Studio' di Apple TV (oltre ad aver vinto anche come membro del cast di 'The Studio' nella categoria 'Miglior interpretazione corale in una serie comedy')

A ritirare il premio a suo nome, durante una standing ovation dei colleghi attori in sala, Seth Rogen, che della serie è co-protagonista, ma anche ideatore e regista insieme a Evan Goldberg. "So che sarebbe stata onorata di ricevere questo premio dai suoi colleghi attori, che rispettava profondamente: era una grande fan di tutti voi", ha detto. Rogen ha parlato della capacità di O'Hara di "essere generosa, gentile e cortese, senza mai minimizzare il suo talento e la sua capacità di contribuire al lavoro che stavamo facendo". Quasi ogni sera, ha raccontato Rogen, l'attrice "mandava un'email a me e a Evan [Goldberg], un'email che era sempre piuttosto simile, e diceva: 'Ciao, spero che prenderete in considerazione quanto segue'. E poi c'era una versione completamente riscritta della scena in cui avrebbe recitato". Rogen ha continuato: "E il 100% delle volte non solo migliorava il suo personaggio, ma rendeva migliore la scena e l’intera serie. Ha dimostrato che si può essere al tempo stesso un genio e una persona gentile, e che una cosa non deve mai andare a discapito dell'altra".

In chiusura, Rogen ha lanciato un appello affettuoso: "Se nella vostra vita ci sono persone che non conoscono il suo lavoro, mostrategli Catherine O'Hara che balla sulle note di Harry Belafonte in 'Beetlejuice', oppure che si fa male al ginocchio in 'Best in Show' e fa quel movimento incredibile mentre zoppica. E mentre ridono, dite loro che quella è Catherine O'Hara, e che siamo stati fortunati a vivere in un mondo in cui ha condiviso così generosamente il suo talento con noi".

