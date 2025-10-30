circle x black
Greta Thunberg ospite a 'Che Tempo Che Fa', l'annuncio di Fabio Fazio

Dall'ambiente alla Flotilla, la parabola dell'attivista svedese

Greta Thunberg - Ipa
Greta Thunberg - Ipa
30 ottobre 2025 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Greta Thunberg sarà ospite a 'Che tempo che fa' domenica prossima, 2 novembre. A dare l'annuncio è lo stesso Fabio Fazio sui canali social, definendo l'attivista "il simbolo globale della lotta per il clima e dell’impegno per la pace". Il programma andrà in onda sul Nove a partire dalle ore 19.30.

Nata a Stoccolma nel 2003, Thunberg è diventata nota in Svezia e nel mondo per i suoi scioperi scolastici per il clima. Da allora è diventata un'attivista di fama internazionale che si è battuta per l'ambiente.

Nel corso degli ultimi mesi ha preso parte alla Gaza Freedom Flotilla, la missione navale partita per rompere il blocco della Striscia di Gaza. Lo scorso settembre quando diverse navi della Flotilla sono state fermate, Greta Thunberg era tra i passeggeri trasferiti in un porto israeliano. L'attivista ha poi raccontato di essere stata "insultata, gettata a terra e presa a calci" durante le ore trascorse in carcere in Israele. "Mi hanno trascinata in un angolo... 'Un posto speciale per una signora speciale', dicevano. Avevano imparato frasi in svedese come 'Lilla hora' (piccola putt...) e 'Hora Greta' (puttana Greta), che ripetevano in continuazione. Mi urlavano insulti e mi spogliavano, filmandomi. Era un'umiliazione pianificata", ha detto.

