In onda oggi dalle 19:30 in diretta sul Nove

30 novembre 2025 | 08.29
Redazione Adnkronos
Che tempo che fa di Fabio Fazio torna oggi, domenica 30 novembre, dalle ore 19:30 in diretta sul Nove con un nuovo appuntamento con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Tra gli ospiti della puntata: Alberto Angela, uno dei divulgatori scientifici più amati dal pubblico italiano, autore del nuovo libro 'Cesare. La conquista dell’eternità', e Loredana Bertè in occasione del 50esimo anniversario di 'Sei Bellissima', brano che nel 1975 l’ha portata al successo nazionale dando il via a una straordinaria carriera celebrata nella biografia fotografica '50 volte Bellissima'.

Nel salotto di Fazio sono attesi anche: Umberto Orsini, da martedì 2 dicembre al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano con lo spettacolo-memoir 'Prima del Temporale'; Alfonso Signorini, nelle librerie con il primo romanzo 'Amami quanto io t’amo'; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala; Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Paolo Antonio Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - fondazione Giovanni Pascale di Napoli; e Michele Serra.

A chiudere la puntata, l’immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa – il Tavolo con: Mara Venier; Orietta Berti, in radio con il nuovo singolo 'Chi Ama Chiama'; Gabry Ponte, primo dj nella storia a esibirsi a San Siro e uno dei quattro al mondo a riempire luoghi così grandi, protagonista il prossimo 27 giugno dell’evento 'San Siro Dance 2026' nello stadio di Milano; Alfonso Signorini; Nino Frassica; Mara Maionchi; Rocío Muñoz Morales, fresca d’uscita con il suo primo libro 'La vita adesso'; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Raul Cremona; Ubaldo Pantani; e Giucas Casella. 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.

