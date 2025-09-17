circle x black
Chi l'ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari

Il programma condotto da Federica Sciarelli alle 21.20 su Rai 3

17 settembre 2025 | 06.52
Redazione Adnkronos
Stasera, mercoledì 17 settembre, alle 21.20 su Rai 3 va in onda 'Chi l'ha visto?', condotto da Federica Sciarelli, con documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari. Una lettera anonima indica dove sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con la Mercedes, ma sarebbe stata uccisa.

E poi la scomparsa di Nicola: fa vedere a tutto il paese le foto di una giovane e bella donna. È caduto in una trappola? È da metà agosto che nessuno ha più sue notizie. “Sono una accumulatrice seriale” dice a “Chi l'ha visto?” la donna che ha causato disagio ai condomini costretti a convivere con sacchi di spazzatura. Il programma di Rai 3 aveva risposto alla richiesta di aiuto da parte di alcuni cittadini con una diretta mercoledì scorso. E ora si cerca di risolvere il problema.

A seguire gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

