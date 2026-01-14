Chi l'ha visto?, stasera 14 gennaio: testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi

'Chi l'ha visto?' con Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 14 gennaio, alle 21.20 su Rai 3 con testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o è una messinscena?

E poi la morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati - il proprietario della pizzeria dove Mara lavorava e il pizzaiolo - presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Il giudice deciderà di andare avanti o di archiviare come richiesto dalla Procura?

In sommario anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati sul posto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.