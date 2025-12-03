circle x black
Chi l'ha visto, stasera 3 dicembre: il caso di Liliana Resinovich

Documenti e testimonianze inedite

Federica Sciarelli
03 dicembre 2025 | 06.50
Redazione Adnkronos
Federica Sciarelli torna stasera, mercoledì 3 dicembre, con una nuova puntata di 'Chi l'ha visto?', alle 21.20 su Rai 3. In primo piano il caso di Liliana Resinovich che si arricchisce ciclicamente di inedite testimonianze. Liliana chiese dei sacchi neri a un ristoratore due anni prima della sua morte? Il fratello Sergio annuncia un esposto: “Ogni tanto qualcuno si fa avanti per avvalorare la tesi del suicidio - dice a Chi l’ha visto? -, ma per ora l’unico indagato resta il marito”.

E poi il caso di Romina del Gaudio che scompare dal centro di Aversa e i suoi resti vengono ritrovati dopo 47 giorni in un bosco a Carditello. Dopo 21 anni, ancora nessuna spiegazione per la sua morte: lo zio in studio in diretta: "Bisogna indagare ancora. Quando è morta Romina siamo morti tutti". Documenti e testimonianze inedite a "Chi l'ha visto?"

E ancora. Grazie ai telespettatori, 'Chi l'ha visto?' ha rintracciato Marco, l'erede a sua insaputa. Lo cercava una donna svedese, perché suo marito, che non aveva voluto riconoscere il bimbo concepito con una ragazza italiana, in punta di morte lo aveva lasciato suo erede. Lei ha rispettato questa volontà, lo ha cercato tramite 'Chi l’ha visto?' ed è venuta in Italia per abbracciarlo. Commossa gli dice: “Voglio proteggerti come avrebbe fatto tua madre".

