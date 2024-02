Chiara Ferragni e Fedez, è addio? A sganciare la bomba Dagospia. Secondo il sito di Roberto D'Agostino il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Una volta diffusa la notizia, qualche tassello social - diventato un indizio - finisce sotto i riflettori in questo momento. Nella foto del profilo Instagram di lei, Fedez non c'è più ad esempio: l'influencerha scelto un'immagine che la ritrae con i suoi figli. Nelle storie sono apparse anche delle frasi motivazionali: 'Nella vita, vincere e perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere' e 'Il potere non è fuori: è dentro di te'.

Secondo 'Dago' dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due si sarebbe incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si sarebbe mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari.